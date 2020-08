Calciomercato Milan – Brahim Diaz in rossonero? Il Real chiede Bennacer

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – I rossoneri sono vicini a chiudere col Real Madrid per Brahim Diaz. Si tratta ancora sulla formula, con il Milan che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto mentre i Blancos vorrebbero il prestito secco, mantenendo in questo modo il controllo sull’attaccante.

La dirigenza rossonera rimane positiva circa il buon esito della trattativa, ma dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione secondo cui il Real Madrid per lasciare andare Brahim Diaz in maniera definitiva avrebbe chiesto informazioni al Milan per Ismael Bennacer, per il quale dalla prossima stagione si attiverà una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Florentino Perez – riporta il Don Balòn – ritiene l’algerino un giocatore del livello della camiseta blanca e vorrebbe portarlo al Real la prossima stagione, strappando una sorta di preaccordo quest’estate abbassando la clausola che si attiverà tra 12 mesi. Ad oggi non c’è alcuna possibilità che Bennacer possa lasciare il Milan, ma tra un anno con la clausola e una possibile chiamata di una big come il Real Madrid potrebbe cambiare le carte in tavola.

