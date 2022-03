Ibrahimovic, rinnovo o un futuro da…Ronaldo? Il Fenomeno lo ispira…

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan potrebbe ritirarsi al termine della stagione e "seguire" Ronaldo

Al di là della decisione finale, una cosa è certa: Ibrahimovic vuole essere protagonista in tutto quello che fa. A tal proposito, chissà che l'attaccante non possa "seguire" Ronaldo , l'ex giocatore di Inter e Milan. Il brasiliano, infatti, dopo aver detto addio al calcio, ha acquistato il Cruizero (a dicembre dopo essere retrocesso in B) e il Real Valladolid (ora terzo in Segunda Division). Ibra è già coproprietario dell' Hammarby in Svezia e dunque non è escluso che possa fare come Ronaldo e acquistare un altro club. La disponibilità economica non gli manca di certo.

"Il più forte di tutti i tempi per me è Ronaldo, il Fenomeno. Forse per chi ha vissuto Maradona non è il più forte, ma Ronaldo l'ho visto dal vivo e da piccolo lo imitavo". Queste le dichiarazioni di Ibrahimovic di circa tre mesi fa al Corriere TV. Come non ricordare ad esempio il famoso derby in cui Ronaldo segnò un bellissimo gol in maglia rossonera: Ibra, che alla fine decise la partita, non gli tolse lo sguardo per un secondo. Insomma, un'ammirazione vera, che può trasferirsi in un certo senso anche fuori dal campo. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è sicura: Ibrahimovic vuole prima vincere un nuovo scudetto per il Milan. Per il futuro ci sarà tempo di decidere.