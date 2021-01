Ibrahimovic, quarta espulsione con il Milan | News

Quarta espulsione per Ibrahimovic con il Milan

Durante la partita di Coppa Italia contro l’Inter, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto un cartellino rosso al 58esimo minuto della gara dopo aver commesso un fallo su Kolarov. Per Ibrahimovic si tratta della quarta espulsione con la maglia del Milan.

Le altre tre erano arrivate durante i primi due anni in rossonero. Nella stagione dell’ultimo scudetto, 2010-2011, il numero 11 del Diavolo aveva rimediato due espulsioni. Uno in occasione di Milan-Bari dove mise k.o. con un pugno Marco Rossi, l’altro durante un Fiorentina-Milan dopo aver insultato uno dei due guardalinee.

Il terzo rosso arrivò nel campionato seguente: durante un Milan-Napoli, l'attaccante diede uno schiaffo a Salvatore Aronica, coinvolto in uno scontro verbale con Antonio Nocerino.