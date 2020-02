Ibrahimovic, possibile futuro da dirigente al Milan

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Come detto dal suo procuratore Mino Raiola, l’attaccante si diverte ed è felice. «Adesso è in prova, vediamo. Io gli consiglio di andare avanti se si diverte e fermarsi se non si diverte più. C’è un mezzo progetto, alla fine della stagione deciderà».

Il progetto? Sarebbe quello di intraprendere una carriera da dirigente, sempre al Milan. Al momento è un’ipotesi solo abbozzata, ma l’eventualità era già stata discussa tra Ibrahimovic e il club rossonero al momento della firma del contratto. Vedremo cosa deciderà di fare il campione svedese al termine della stagione. Intanto un famoso giornalista attacca senza mezzi termini l’arbitro Valeri, continua a leggere >>>

