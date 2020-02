Pistocchi senza mezzi termini: “Disastro Valeri, Nicchi se ne vada”

ULTIME NEWS MILAN – Maurizio Pistocchi, attraverso il proprio profilo Twitter, non ha usato mezzi termini per commentare l’operato dell’arbitro Valeri in Milan-Juventus. Il giornalista ha messo in evidenza le ammonizioni su Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo, su cui pendeva la diffida. La polemica si è poi estesa anche a Marcello Nicchi, designatore degli arbitri, e lo ha invitato ad andarsene coniando l’hashtag #NICCHIOUT. Ecco il post.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android