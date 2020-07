ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, ai microfoni di ‘RaiSport’, ha elogiato apertamente il suo allenatore Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni: “E’ un signore, non è facile lavorare in una situazione come questa. La squadra lo segue, è molto simile ad Allegri. Se Pioli avesse avuto la squadra di Allegri avrebbe vinto lo scudetto al 200%“.

