Ibrahimovic, il suo ‘Padel Zenter’ arriva a Segrate: tutti i dettagli / News

Zlatan Ibrahimovic, oltre che da calciatore, ragiona da imprenditore. Lo svedese aprirà uno dei suoi 'Padel Zenter' a Segrate

Renato Panno

Come succede a pochi eletti, il nome di Zlatan Ibrahimović non è da inserire soltanto nel mondo del calcio. Ibra rappresenta un vero e proprio marchio vivente, che gli ha permesso di diventare un imprenditore in diversi campi, che poco hanno a che fare con il suo mestiere di bomber. Tra questi c'è sicuramente l'investimento nello sport del momento, che ha portato alla creazione dei suoi 'Padel Zenter'.

Ai cinque già presenti in Svezia, l'attaccante del Milan ha deciso di aggiungerne uno in Italia, precisamente a Segrate, che dovrebbe essere pronto nel 2023. Nel centro sportivo di Zlatan ci saranno undici campi, di cui quattro all'aperto. Previsti anche dei tavoli esterni e, con ogni probabilità, un bar per i giocatori.

La notizia è stata accolta con grande gioia dal sindaco di Segrate, Paolo Micheli, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per la notizia sulla sua pagina Facebook: "La notizia che Zlatan Ibrahimovic aprirà un centro sportivo d'eccellenza per il padel a Segrate è di ieri. Io mi sto preparando per la sfida inaugurale. Zlatan Ibrahimović ti aspetto". Parole accompagnate da un simpatico fotomontaggio che lo vede con il fisico scultoreo di un Ibra sempre in forma.