Ibrahimovic-Lukaku, se ne parla anche in Argentina: “Scontro tra titani”

Ibrahimovic-Lukaku, se ne parla anche in Argentina

Durante il derby Inter-Milan di Coppa Italia il risultato è andato quasi in secondo piano. L’attenzione si è rivolta, soprattutto, sulla lite furiosa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Uno scambio di parole acceso dopo uno scontro di gioco tra il belga e Alessio Romagnoli, con lo svedese a difendere il suo compagno di squadra dopo la reazione proprio del numero 9 nerazzurro. Non solo la stampa italiana, ma anche quella di tutto il mondo si è focalizzata sull’episodio. In Argentina, addirittura, non hanno riportato il passaggio del Papu Gomez al Siviglia per dare spazio a questo ‘Scontro tra titani’. Ecco la prima pagine di ‘Olè’.

