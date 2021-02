Ibrahimovic-Leao, Pioli lancia la staffetta del gol | News Milan

Milan, staffetta Ibrahimovic-Leao

Stasera, alle ore 21, si gioca Milan-Stella Rossa. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla probabile formazione che Pioli schiererà questa sera a San Siro. A tal proposito, Rafael Leao giocherà titolare da punta centrale, con Zlatan Ibrahimovic in panchina.

“Ibrahimovic insegna tanto a me a tutti gli altri, con lui siamo più forti”. Questa la risposta di Rafael Leao alla nostra domanda posta in conferenza stampa nella giornata di ieri. Ibra osserverà molto attentamente il portoghese, che vuole dimostrare di essere cresciuto ulteriormente nelle ultime settimane. Lo svedese entrerà solo in caso di necessità, ma il focus è sulla partita di domenica contro la Roma. Pioli quindi ha deciso per una staffetta, anche se non è escluso che contro i giallorossi Rafael Leao possa giocare sulla sinistra. Non solo campo, ma anche calciomercato: il Milan pensa a un colpo in Ligue 1>>>