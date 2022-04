Ibrahimovic, Leao e Giroud: il Milan ora può scegliere in attacco

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Ibrahimovic, Leao e Giroud, attaccanti del Milan: Pioli ha finalmente l'imbarazzo della scelta

Zlatan Ibrahimovic , Rafael Leao e Olivier Giroud . Tutti e tre insieme appassionatamente nel finale di stagione del Milan . Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è importante per Pioli avere questo tridente, che può essere decisivo nella lotta scudetto.

Con otto gol a testa Giroud, Leao e Ibrahimovic hanno firmato il 42,8% delle 56 reti rossonere in campionato e indirizzato la stagione nei momenti decisivi. Ibra è stato importante soprattutto nella prima parte dell'annata, Giroud ha segnato dei gol pesantissimi tra febbraio e marzo (doppietta nel derby e gol di Napoli) e Leao è stato costante per tutta la stagione.

Tutti e tre dunque si sono rilevati importanti per gli equilibri di squadra e per i risultati. Ibrahimovic in questo momento può essere considerato il jolly di lusso che Pioli può sfruttare in queste ultime partite. «Ibra convive con i suoi acciacchi, ma con grande motivazione e disponibilità – ha spiegato Pioli –. Aiuterà la squadra per cercare di ottenere il massimo. Olivier sta molto bene, ha segnato gol importanti e sono contento per lui». La nuova gerarchia l'ha definita il campo, con Giroud sempre titolare. Mai però sottovalutare Ibra, che ha ancora voglia di vincere. Può essere il fattore chiave.