Ibrahimovic, la sua storia diventa un film: ecco quando uscirà / News

La storia di Ibra racchiusa in un film

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La storia di Zlatan Ibrahimovic darà presto vita ad un film. Secondo quanto riferisce ‘Calcio e Finanza’ sarà ‘Lucky Red’ a distribuire la pellicola sul campione svedese in Italia, che sarà ripresa dall’autobiografia ‘Io, Ibra’ scritta da Jakob Beckman e David Lagercrantz. Già scelti gli attori che interpreteranno il futuro fuoriclasse: Dominic Bajraktari Andersson sarà colui il quale personificherà il giocatore dagli 11 ai 13 anni, Granit Rushiti si occuperà del periodo dai 17 ai 23 anni.

Le riprese sono iniziate in Svezia lo scorso ottobre e termineranno ad Amsterdam, città del primo grande club che ha tesserato Ibra: l’Ajax. La data d’uscita in Italia di ‘I am Zlatan’ è prevista per l’autunno 2021.

