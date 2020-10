Ibrahimovic, la notizia più attesa! Tampone negativo e domani in gruppo

IBRA NEGATIVO! IL PROGRAMMA DI OGGI

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri pomeriggio la notizia più bella arrivata proprio dal diretto interessato con un messaggio su Twitter. Zlatan Ibrahimovic è finalmente risultato negativo al Covid-19 e ora mette nel mirino il derby contro l’Inter di sabato prossimo.

“Dio sta tornando per voi”, ha scritto l’attaccante svedese mandando in estasi i tifosi rossoneri che lo aspettavano da diversi giorni. Nelle ore più tristi in cui il Milan ieri ha ricevuto la notizia della positività di Matteo Gabbia nel ritiro dell’Under 21, ecco la news che non ti aspetti con la negatività di Ibra. Un epilogo inaspettato perché fino all’altro ieri i tamponi effettuati da Zlatan davano esito positivo. Il club rossonero ha deciso allora di accelerare i tempi di attesa tra un giro di tamponi e l’altro. Così Ibra è riuscito nell’arco di poche ore a dare esito negativo in due tamponi potendo lasciare la quarantena.

Nella giornata di oggi, come da protocollo federale, svolgerà la visita medico-sportivo. Se passerà ogni test potrà allenarsi oggi pomeriggio a Milanello – da solo perché la squadra svolgerà una seduta mattutina – e domani riaggregarsi al resto dei compagni. Ora nel mirino c’è la stracittadina contro l’Inter che il Milan affronterà insolitamente da prima in classifica.

L’INTERVISTA DI THEO HERNANDEZ ALLA GAZZETTA>>>