Ibrahimovic, intervista a ‘Le Iene’: ecco quando verrà trasmessa su Italia 1

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato intercettato dai microfoni de 'Le Iene'. Ecco quando verrà trasmessa l'intervista su Italia 1

Il lato istrionico di Zlatan Ibrahimovic è noto a tutti. Lo svedese ha rilasciato una breve intervista ai microfoni de 'Le Iene', nota trasmissione televisiva in onda su Italia 1. Nella giornata di domani, che vedrà l'esordio stagionale del programma, ci sarà anche spazio per le parole del fresco 40enne attaccante del Milan. Una chiacchierata curiosa e simpatica che rispecchia sia la filosofia del programma, sia quella di Zlatan, sempre pronto a prendersi in giro. Milan, assalto di Maldini e Massara ad un bomber di prima qualità >>>