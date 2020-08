Ibrahimovic il migliore? Anche i numeri lo confermano!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La “mezza” stagione di Zlatan Ibrahimovic con il Milan è stata formidabile, ancora di più nel mese di luglio. Alla faccia del caldo! Ibra non soffre nemmeno le alte temperature. E i dati lo dimostrano.

I colleghi i WhoScored infatti ci forniscono i numeri del mese di luglio di Ibrahimovic: 6 gol, 4 assist e tirato per 27 volte. Il suo “rating” complessivo è di 7,74. Insomma, il migliore per distacco rispetto non solo a tutti i compagni al Milan, ma anche di tutti gli avversari dell’intera Serie A. 38 anni e non sentirli: semplicemente Zlatan. E si sta ancora scaldando… In attesa del rinnovo con il Milan!

