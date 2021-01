Ibrahimovic, gol numero 499 in carriera | Milan News

Ibrahimovic raggiunge il gol numero 499 in carriera

Zlatan Ibrahimovic è un giocatore infinito. I suoi numeri lo dimostrano e la sua carta d’identità è solo un documento per specificare quando è nato, non quanti anni ha. Anche ieri sera, l’attaccante svedese ha fatto un gran gol: stop di petto, girata rapida verso la porta e con un gran diagonale prima ha dato un bacetto al palo, poi il pallone è entrato dolcemente in rete.

Un gol strepitoso se visto dal punto di vista tecnico. Con questa rete, il numero 11 del Milan ha raggiunto il gol numero 499 con i club. Fra questi, il gigante svedese ne ha segnati 81 in 120 presenze ufficiali con la maglia rossonera. Ibrahimovic adesso ha l'obiettivo di arrivare a 500 già nella prossima gara: il Bologna è avvisato.