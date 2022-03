Ibrahimovic, Giroud e Romagnoli si sono allenati in gruppo | PM News

Ottime notizie per il Milan in vista della gara di sabato contro l'Empoli: Ibrahimovic, Giroud e Romagnoli si sono allenati in gruppo

Ottime notizie in casa Milan in vista della gara contro l'Empoli. Come appreso dalla nostra redazione, ZlatanIbrahimovic, Olivier Giroud e Alessio Romagnoli, si sono allenati in gruppo nella giornata di oggi. Tutti e tre giocatori saranno dunque a disposizione per il match contro i toscani, in programma sabato prossimo a San Siro. Finalmente, dopo mesi in continua emergenza, l'infermeria si sta svuotando: al momento ai box restano solo Kjaer e Bakayoko. Pioli può sorridere. Intanto è iniziata la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco l'offerta.