Ibrahimovic è il primo calciatore a segnare 50 reti con Milan e Inter

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic è il primo e unico calciatore della storia del nostro campionato a raggiungere le 50 reti sia col Milan che con l‘Inter. Uno degli ennesimi record raggiunti dall’attaccante svedese che il prossimo ottobre festeggerà le 39 primavere sulle spalle. Tornato in Italia a gennaio, Ibra voleva testare la sua condizione e la sua competitività col nostro torneo dopo due stagioni trascorse nel poco performante campionato americano. Ebbene, la prova è stata superata a pieni voti, per questo il Milan vorrebbe che lo svedese rinnovasse il contratto in scadenza la prossima settimana.

