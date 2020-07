Sampdoria-Milan, Massara: “Rinnovi Ibra, Donnarumma e Calhanoglu: parliamo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Frederic Massara, direttore tecnico/sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match di ‘Marassi‘, Sampdoria-Milan, valido per la 37^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Massara:

Sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: “Ci vediamo tutti i giorni con Ibrahimovic. Con Mino Raiola ci stiamo parlando, stiamo cercando di discutere serenamente, anche un po’ lontano dai riflettori, anche se è difficile tenere i giornalisti a distanza. Ci sono tante questioni che verranno valutate insieme, anche lo spirito e la voglia di Ibra di proseguire insieme in questa bellissima avventura nel girone di ritorno che è stata estremamente positiva. Siamo tutti felicissimi ed anche lui lo è”.

Sul rinnovo di Gigio Donnarumma: “Sono situazioni evidentemente diverse che per motivi differenti presentano delle particolarità. Ma vogliamo cercare una soluzione positiva per il Milan e per i giocatori. Siamo fiduciosi. Donnarumma un contratto ce l’ha, anche se vorremmo cercare un’intesa più lunga di quella attuale per costruire un futuro insieme. Ibrahimovic ha il contratto in scadenza, quindi i tempi sono più stretti …”.

Sul rinnovo di Hakan Calhanoglu: “Ha ancora un anno di contratto, siamo molto contenti di ciò che sta facendo. Sta esprimendo, in questa stagione, tutto il suo potenziale. Ci saranno discussioni con il suo agente, già lo stiamo facendo”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA PARTITA, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓