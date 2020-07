Ibrahimovic: “Confronto con Gazidis? E’ uscito solo il 10% sui media”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato del famoso confronto avuto con Ivan Gazidis qualche settimana fa a Milanello. Ecco le dichiarazioni di Ibrahimovic.

"Gazidis? Quello che è uscito della riunione famosa – ha dichiarato Ibrahimovic – è solo il 10 percento di quello che è successo (ride). Ma non era cattiveria, quella. Era parlare per me e per la squadra. Parlarsi in faccia, chiaramente, per avere risposte sulla situazione, sul nostro futuro".