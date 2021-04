Ibrahimovic, che affari in Svezia: 25 milioni di utili dal 2016 | News

Il portale calcioefinanza.it riportata i guadagni che Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha realizzato in Svezia con i suoi investimenti

Il portale calcioefinanza.it mette in evidenza gli investimenti di Zlatan Ibrahimovic in Svezia. Tutto gira intorno a Unknown Ab , cioè la società con cui l'attaccante del Milan realizza i suoi investimenti in Svezia e non solo. Sono diverti infatti gli affari dello svedese tra Esports, palestre online, gomme da masticare e tanto altro. I ricavi avuti da Ibra negli ultimi anni sono davvero significativi

Come scrive calcioefinanza.it: "Nel bilancio al 31 dicembre 2019 (ultimo disponibile), la holding dell’attaccante svedese ha avuto ricavi per 8,7 milioni di euro, con risultato ante imposte (EBT) pari a 6,3 milioni e un risultato netto positivo per 4,5 milioni di euro: numeri tuttavia in calo rispetto al 2018, quando aveva registrato un fatturato pari a 10,1 milioni, con EBT pari a 10,3 milioni e risultato netto positivo per 7,9 milioni. Il patrimonio netto della holding è così salito, al 31 dicembre 2019, a quota 33,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 28,7 milioni del 2018. Gli utili complessivi dal 2016 sono stati pari a circa 24,6 milioni di euro". Numeri importanti, che testimoniano come Ibra sia abile non solo in campo, ma anche fuori dal campo. Intanto, tornando al calciomercato, il Milan pensa a un talento belga.