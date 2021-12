Ibrahimovic beffato: il Pallone d’Oro svedese va a Forsberg del Lipsia

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha vinto il 'Guldbollen' 12 volte in carriera. Ma stavolta non è lui il miglior svedese dell'anno

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , stavolta è stato beffato. Il centravanti di Malmö , classe 1981 , non ha vinto quest'anno il 'Guldbollen', il Pallone d'Oro svedese. Il premio, infatti, è andato a Emil Forsberg , attaccante esterno del RB Lipsia , squadra della Bundesliga tedesca.

Ibrahimovic, che aveva vinto il 'Guldbollen' per dieci volte di fila, dal 2007 al 2016, era tornato al successo l'anno passato, nel 2020, sfilando il riconoscimento a Victor Lindelöf, difensore del Manchester United. Nonostante, dunque, un bel 2021 per Ibra, arricchito dalla qualificazione in Champions League con i rossoneri e con tanti gol, la stampa sportiva del suo Paese ha premiato Forsberg.