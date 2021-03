Ibrahimovic: “Amadeus e Fiorello interisti? Per sei mesi non hanno parlato”

Milan, Ibrahimovic e la lotta scudetto con l’Inter

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa a Sanremo. Ibrahimovic ha parlato della lotta scudetto con l’Inter.

“Fiorello e Amadeus interisti? Senza un milanista non c’è un derby. Ripetono di essere interisti ogni cinque minuti e dicono di essere primi in classifica, però per i primi sei mesi non ho sentito nulla. Riprendiamo il primo posto”. Non solo Sanremo, il Milan pensa anche al sostituto di Donnarumma.