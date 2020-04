Ibrahimovic: “Guardami fare magie”, allenamento Hammarby in streaming

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic è ancora in Svezia e si sta allenando con l’Hammarby, ormai da diverse settimane peraltro. Domani addirittura prevista una live streaming per guardare l’allenamento della squadra svedese: “Vuoi vedermi fare magie? Guardami in azione con l’Hammarby live e gratis su Dplay.se domani venerdì alle 10″. Questo il messaggio di Ibra sui social.

“È stato davvero impressionante negli allenamenti”, ha detto Jansson, responsabile sportivo del club. Ibrahimovic giocherà una partita di allenamento, lo riporta il sito svedese Sportbladet. E vedremo se Zlatan farà le sue solite magie in campo. Intanto post-social strappalacrime di Franco Baresi: leggi qui >>>

