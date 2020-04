Baresi nostalgico: “Ricordi che non potrò rivivere, indimenticabili” (FOTO)

MILAN NEWS – La nostalgia e il ricordo di Franco Baresi, che esattamente 42 anni fa oggi, il 23 aprile 1978, faceva il suo esordio in Serie A. Da quel giorno, ha collezionato 719 presenze e 33 gol in maglia rossonera, con 21 trofei all’attivo. Una leggenda del calcio mondiale, che resterà per sempre nella mente e nei ricordi degli amanti di questo sport.

Baresi su Twitter ha voluto ricordare questo importante anniversario, scrivendo un post nostalgico: “Mai potrò rivivere quei momenti di tanto in tanto i ricordi tornano o c’è chi te li fa ricordare 23 aprile 1978″. Oggi è una data particolarmente ricorrente nella storia del Milan, non solo per Baresi: ecco tutti gli avvenimenti storici >>>