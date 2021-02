Ibrahimovic alla consegna del Tapiro d’Oro: “Ho 25 figli e 2 in Svezia”

Tapiro d’Oro a Ibrahimovic, le sue parole

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha ricevuto il ‘Tapiro d’Oro’ in seguito alla brutta sconfitta nel derby. Queste le parole a Valerio Staffelli: “Un altro trofeo, eh”. Poi gli regala una sua maglia del Milan: “Ho un regalo anche per te, questo almeno ha un valore”.

Sul derby perso contro l’Inter: “Ieri era dura, abbiamo fatto tanti errori però si riprende non ti preoccupare. Parate di Handanovic? Ci ho provato, andrà meglio la prossima volta. Il Tapiro mi porterà fortuna; adesso ne ho 6, non è record?”.

Distratti da Dilette Leotta a bordo campo? “Da quando non ci sono i tifosi siamo abituati con lei adesso”.

Sulla sua condizione da leader: “Ho 25 figli e due in Svezia, ma devo comportarmi come un papà, ci penso io”.

Infine una battuta su Sanremo: “Se ballerò al Festival? Non so ancora cosa succederà, sono concentrato per la partita, poi quando arriva vedremo”.

