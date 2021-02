Mirabelli: “Ibrahimovic a Sanremo? Roba da scapoli e ammogliati” | News

Milan, l’ultima uscita dell’ex D.S. Mirabelli

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan nell’epoca dei cinesi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘. Queste le dichiarazioni di Mirabelli.

Sul derby di Milano: “L’Inter ha meritatamente vinto il derby, il Milan ci ha provato ma ha trovato di fronte un Samir Handanović straordinario”.

Su Zlatan Ibrahimović a Sanremo: “Non so quando siano stati presi gli accordi, ma di sicuro c’è che i rossoneri non sono un reality show. È una roba da scapoli e ammogliati, un messaggio sbagliatissimo all’interno di un gruppo. Questa vicenda, insieme al tam tam sui rinnovi, non fa bene all’interno del gruppo, sono distrazioni che alla fine poi paghi”.

Sui rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu: "Tempi sbagliati, oggi sia Gigio sia Çalhanoğlu possono firmare con chiunque, se arriveranno i rinnovi il Milan dovrà pagare dazio".