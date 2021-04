Ibrahimovic al ristorante: “Non ero a pranzo”. Spunta il video esclusivo

Non si spegne la polemica sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic in un ristorante in centro a Milano. Spuntano alcune immagini esclusive

Nei giorni scorsi è emersa la polemica sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic in un ristorante in centro a Milano. Lo svedese avrebbe violato la zona rossa senza preoccuparsi delle norme attualmente in vigore. In tal senso, secondo quanto mostra 'Sport Mediaset', ci sono alcune immagini e un video esclusivo che mostrano un colloquio tra Ibra e un giornalista: "Non ero a pranzo, è stato un grande meeting. Zona rossa? Di cosa parli? Cosa vuoi, fare foto? Nessuno ha mangiato". Ma non solo Zlatan, ecco anche l'intervento del ristoratore: "Non ha mangiato qui, è venuto a trovarci, è un amico. Noi ci facciamo i c...i nostri, voi fatevi i vostri". Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.