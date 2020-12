Ibrahimovic a Sanremo: presenza a distanza? Sul cachet… | News

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic a Sanremo

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, come ormai tutti sanno, sarà presente al Festival di Sanremo. Amadeus ha annunciato che lo svedese ci sarà in tutte e cinque le serata, cioè dal 2 al 6 marzo. Il problema è che in quella settimana il Milan è atteso da un turno infrasettimanale di campionato mercoledì 3 (a San Siro con l’Udinese), e dalla trasferta di Verona prevista per le ore 15 di domenica 7.

Il Milan ha emesso un comunicato in merito: “Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità“. Ma la domanda resta: come farà l’attaccante a salire sul palco tutte le sere, oltre ovviamente a rispettare le varie tempistiche?

Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, alcune serate di Ibrahimovic a Sanremo potrebbero essere gestite a distanza. Dall’organizzazione di Sanremo confidano di trovare una soluzione col Milan, in modo da venire incontro alle esigenze di tutti. La presenza sarà certa, ma non è detto che questa sia sul palco. Il cachet? Secondo la rosea, lo svedese percepirà un gettone di presenza “normale”. Nulla di esagerato quindi, anche se Zlatan sarà il vero protagonista del Festival. Calciomercato Milan: doppio colpo dal Napoli. VAI ALLA NOTIZIA>>>