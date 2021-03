Milan, il compenso di Ibrahimovic

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Lo svedese sta dimostrando di poter fare tranquillamente lo showman grazie alle gag con Amadeus. Il cachet di Ibrahimovic ammonta a cinquantamila euro a serata, ma Zlatan, come ha sempre ha fatto nel corso della sua carriera, farà beneficienza. Intanto il Milan pensa al calciomercato: si seguono dei gioielli in Serie A.