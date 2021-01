Ibrahimovic a Sanremo, compenso da capogiro e dubbi su Milan-Udinese

Ibrahimovic a Sanremo, il punto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic fa parlare di sé in ogni occasione, anche in situazioni extra campo. Da qualche giorno è ormai ufficiale la sua presenza fissa a Sanremo in tutte le serate del Festival. Fin qui nulla di strano, ma siccome si parla di Ibra impossibile rimanere nella dimensione della normalità. Successivamente all’annuncio sono emerse diverse indiscrezioni sul suo compenso sanremese, che dovrebbe ammontare a circa 50 mila euro a serata. Un cachet ‘monstre’ che ha subito indignato la maggior parte della popolazione, soprattutto vista la situazione economica tutt’altro che florida del Paese.

Ma c'è dell'altro, perché alle indignazioni social si aggiungono anche i dubbi dal punto di vista sportivo. Durante l'arco del programma più famoso d'Italia sarà in programma anche il match tra Milan e Udinese di campionato. Come farà l'attaccante a giocare in questo caso? A sostegno di questi dubbi è intervenuto, pochi giorni fa, lo stesso Milan attraverso un comunicato ufficiale. "In merito all'annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità". Niente paura dunque, Zlatan ci sarà da entrambe le parti. A un Dio come lui non può mancare il dono dell'onniscienza…