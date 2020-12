Ibra vs EA Sports, Raiola tira in ballo i club

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Continua la diatriba sollevata da Zlatan Ibrahimovic contro EA Sports per i diritti di immagine. Il procuratore dell’attaccante svedese, Mino Raiola, ha tirato in ballo i club attraverso un suo post su Instagram. “Club, non è il momento di svegliarsi? Questo riguarda anche i diritti dei giocatori e delle società”, ha dichiarato l’agente italo-olandese.