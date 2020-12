Ibrahimovic di nuovo contro EA SPORTS: “Da chi hai comprato i diritti?”

Ibrahimovic di nuovo contro EA SPORTS

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non dà tregua Zlatan Ibrahimovic che da diversi giorni attacca EA Sports in merito ai diritti d’immagine del videogioco FIFA. Sulla questione – lo svedese ha ricevuto anche un Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli – ci sono già stati numerosi scambi di opinione, e nei giorni scorsi ha parlato anche Mino Raiola. EA SPORTS sostiene di avere le licenze sui diritti d’immagine dei calciatori, ottenuti dai campionati, dalle società e dagli stessi giocatori. Ibra, tuttavia, non è d’accordo e attacca: “EASPORTS, non si tratta di diritti di immagine collettiva. I tuoi giochi si basano sui diritti di immagine individuali. Non li hai comprati da FIFPro, perché ce l’hanno detto. Non li hai acquistati dal Milan perché ce l’ha detto. Inoltre, non li hai comprati da me. Da chi li hai comprati allora?”.