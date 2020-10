I numeri del derby Inter-Milan: 7 statistiche pazzesche

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – I numeri del derby Inter-Milan, giocatosi a San Siro in serata e vinto dai rossoneri. Il Milan ha trionfato meritamente, in questo derby sofferto, mutilato dal virus, ma ha vinto con merito.

Vittoria e primo posto in solitaria: un Derby da favola, un Derby tutto rossonero. A San Siro, nel big match della quarta giornata di Serie A, il Milan vola in vetta al campionato dopo una gara difficile, combattuta, anche sofferta e fortunata. Una serata magica, lo sottolineano anche i numeri – collettivi e singoli – prodotti dal campo dopo questo preziosissimo 2-1:

1) Il Milan ha vinto tutte le prime quattro partite di Serie A per la prima volta dal 1995/96, con Fabio Capello in panchina.

2) Questa è la vittoria numero 1400 per il Milan nella Serie A a girone unico, i rossoneri sono la terza squadra ad aver raggiunto questo traguardo dopo Juventus e Inter.

3) Il Milan non vinceva un Derby di Milano in Serie A dal 3-0 nel gennaio 2016, con Siniša Mihajlović in panchina.

4) Il Milan è andato a segno in 24 gare di Serie A di fila per la prima volta dal 1973 (quando arrivò a 29).

5) Questa è solo la seconda volta nella storia della Serie A in cui il primo gol stagionale subito dal Milan viene segnato dall’Inter, in precedenza era successo nel 1935 (con Meazza).

6) Zlatan Ibrahimović ha eguagliato Silvio Piola come giocatore che ha realizzato il maggior numero di marcature multiple in Serie A superati i 38 anni di età: quattro.

7) Zlatan Ibrahimović ha segnato otto gol nei Derby di Milano in Serie A (sei con il Milan e due con l’Inter), solo tre giocatori hanno fatto meglio (Meazza 12, Nordahl e Nyers 11).

