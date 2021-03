Higuain: “Milan o Real Madrid? Scelsi la Spagna, ma i rossoneri…”

Gonzalo Higuain, ex attaccante del Milan, ha parlato di un suo mancato trasferimento al Milan quando scelse il Real Madrid

Gonzalo Higuain, ex attaccante del Milan, ha parlato di un suo mancato trasferimento al Milan quando scelse il Real Madrid. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'F12': "Dovevo scegliere se andare al Real Madrid o al Milan che era una squadra di ‘super galacticos’. Poi sono andato al Madrid e avrei dovuto finire al Castilla o addirittura in prestito in qualche altra squadra, ma dopo un paio di allenamenti Capello disse: ‘Tu rimani con noi’". Intanto Maldini punta l'esterno del Real Madrid: tre squadre inglesi su di lui