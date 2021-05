Hellas Verona, indagato il Presidente Setti: i motivi | Serie A News

Maurizio Setti, Presidente dell'Hellas Verona, nel mirino della Guardia di Finanza. Ecco cosa avrebbe fatto il patron del club scaligero

Questi soldi sarebbero serviti a Setti (in passato vicepresidente del Bologna) per scongiurare il fallimento di altre due società bolognesi. Società che rientravano nella catena di controllo del club scaligero. Al momento i Finanzieri hanno recuperato 950mila euro dei 6,5 milioni per i quali il Giudice per le Indagini Preliminari, Sandro Pecorella, ha disposto il sequestro.