Hauge, gol e assist: il norvegese ha conquistato tutti | Milan News

Ultime Notizie Milan News: che inizio per Hauge

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta Jens Petter Hauge. Il norvegese ha iniziato benissimo la sua stagione con il Milan, dimostrando tutto il suo talento.

Hauge è passato dal Bodo Glimt al Milan in pochissimo tempo, eppure non sembra aver accusato il grande salto. L'esterno offensivo, sia in campo, sia fuori dal rettangolo verde, sta dimostrando una maturità sorprendente rispetto alla sua età. Anche Pioli è rimasto sorpreso dal suo inizio. Grande colpo dunque da parte di Maldini e Massara, seguivano da tempo il calciatore, anche se la scintilla è scattata nel preliminare di Europa League.