Guti: “Festini con i giocatori? Se portate le prove mi dimetto subito”

NEWS DALL’ESTERO – Dalla Spagna piovono accuse nei confronti dell’ex calciatore del Real Madrid José Maria Gutierrez, in arte Guti.

L’attuale allenatore dell’Almeria – club che milita in Serie B in Spagna – viene accusato, da alcuni media spagnoli, di aver partecipato insieme ad alcuni dei suoi giocatori a dei festini in locali notturni della città.

Guti, particolarmente infastidito e seccato dalla notizia ha commentato in questo modo la vicenda: “È il fardello che mi porto alle spalle semplicemente per essere quello che sono. Conduco una vita normale e sono concentrato esclusivamente sul mio lavoro e sulla mia famiglia. Se qualcuno trova una foto di me in un qualsiasi locale e me la porta, mi dimetterò e restituirò tutti i soldi che il club mi ha pagato fino a questo momento. Ho la coscienza pulita”.

