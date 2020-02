Calciomercato – Barcellona, sì della Federcalcio per un nuovo attaccante

NEWS DALL’ESTERO – Come riportato da Sky, la Federcalcio spagnola ha dato il via libera al Barcellona per il tesseramento di un attaccante per l’immediato.

Visti i lunghi infortuni che hanno colpito Luis Suárez e Ousmane Dembélé, i catalani hanno ricevuto una deroga e possono ingaggiare un nuovo calciatore. Secondo la stampa spagnola, il Barcellona ha la possibilità di tesserare un giocatore svincolato o di un altro club di Liga per i prossimi 15 giorni.

Il nuovo arrivato non potrà però prender parte alle sfide europee, dal momento che le liste per le prossime partite di Champions League sono state presentate a inizio febbraio. Il possibile sostituto dovrebbe essere uno fra Ángel Rodríguez del Getafe, Martin Braithwaite del Leganés e Lucas Pérez del Deportivo Alavés.

Per quanto riguarda il mercato della Juventus invece, sembra che il CFO Fabio Paratici abbia messo un doppio colpo in canna per la prossima estate. Per i dettagli, continua a leggere >>>

