Calciomercato Juventus – Doppio colpo in canna: Tonali e Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Uno Scudetto da provare a conquistare, una Champions League ancora in ballo, ma tante certezze che non ci sono più. La Juventus di questa stagione sembra essere più vulnerabile. Se ne sono accorti in dirigenza e, così, il prossimo calciomercato potrebbe essere infuocato. Il reparto che con ogni probabilità subirà un forte rinnovamento è il centrocampo, da tutti considerato quello più debole dei bianconeri. Secondo quanto riferisce il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, sono due i nomi sul taccuino di Fabio Paratici: Sandro Tonali e Paul Pogba. “Tonali è sempre un obiettivo molto concreto della Juve in vista dell’estate. La Juve sta studiando (da settimane) una strategia per poter definire l’operazione e assicurarsi il cartellino di un talento dalle indiscusse qualità, per proseguire così il lavoro di ringiovanimento iniziato con l’ingaggio di Kulusevski, in un restyling del centrocampo che non esclude il grande colpo Pogba”. Il giovane gioiello del Brescia costa già almeno 30 milioni, mentre per il francese servono 100 milioni, quanti quelli incassati qualche anno fa per cederlo al Manchester United, che non vuole perderci.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android