GUIDA TV – Milan-Roma: diretta su DAZN, matchday su Milan TV

NEWS MILAN – Stefano Pioli e Paulo Fonseca si affronteranno domani a San Siro in uno scenario senza pubblico. Rossoneri reduci dalla bella vittoria contro il Lecce per 4-1, mentre la Roma è reduce dalla bella prova contro la Sampdoria all’Olimpico: 2-1 in rimonta con doppietta di Dzeko.

Ecco la nostra Guida TV: come e dove vedere la diretta tv della partita Milan-Roma:

SU DAZN:

Dalle ore 16:30, su ‘DAZN 1‘ (canale 209 del satellite per gli abbonati ‘Sky Sport‘), sul sito web ‘dazn.com/it-IT/welcome‘ per personal computer e su app ‘DAZN‘, per Smart TV, tablet e smartphone con sistema operativo iOS e Android, il pre-partita e la presentazione del match. Dalle ore 17:15, quindi, la diretta esclusiva del match Milan-Roma dallo stadio San Siro.

SU MILAN TV

Era stata la sua prima trasferta, oggi invece è la prima partita a San Siro dopo il lockdown. Dal tutto esaurito dell’Olimpico alle porte chiuse, Stefano Pioli ritrova quello che è stato il suo avversario in tanti Derby capitolini. Totalmente concentrato sul Milan e sulla stagione, Pioli vuole mandare in campo una squadra che abbia lo stesso spirito, pressante e offensivo, della partita di Lecce, cercando anche di aggiungere qualcosa in meglio a livello difensivo contro un attacco importante come quello giallorosso. Tornano, dunque, le partite in casa in campionato, anche per Giorgia Palmas, pronta a riproporsi, dopo la trasferta salentina, al centro dello studio in un pre e in un post partita allestiti con grande scrupolo da tutti l’organico di Milan TV.

Per il primo, distanziato, appuntamento di giugno con il Milan a San Siro, i fedelissimi del Club Channel milanista ritrovano l’appuntamento con Giorgia, alla guida di un ricco e mirato Matchday live da uno studio in collegamento con lo stadio di Milano. Prima del calcio d’avvio, i tifosi davanti al teleschermo riceveranno notizie esclusive e ufficiali sulle formazioni delle due squadre e molto altro. Si parte alle 16.15 del 28 giugno e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio fissato per le 17.15, con le immagini in diretta dallo stadio e con gli approfondimenti sulle parole di Simon Kjær e del nostro allenatore, Stefano Pioli, nelle interviste dei giorni scorsi realizzate a Milanello da Milan TV.

Durante la 28° giornata di Serie A, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club Channel con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 19.15, si torna live con Giorgia Palmas per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter con i tifosi rossoneri, ma anche con le dichiarazioni finali. Infine, a seguire, la differita integrale della partita, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente rivivere tutte le emozioni di Milan-Roma.

Le ultime vittorie rossonere contro la Roma in casa risalgono al maggio 2015 con Inzaghi in panchina e all’agosto 2018 con Gattuso in panchina. In entrambe le occasioni con almeno un gol di una prima punta, Mattia Destro cinque anni fa e Patrick Cutrone due anni fa. Ora tocca ad Ante Rebić, ma anche a Castillejo, a Çalhanoğlu e a Bonaventura, a tutti i milanisti che non devono perdere l’abitudine, dopo Lecce, di insidiare la porta avversaria…

