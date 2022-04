Guerra in Ucraina, Shevchenko a Palazzo Marino da Sala (FOTO)

Andrij Shevchenko, ex giocatore del Milan, è stato ricevuto a Palazzo Marino dal sindaco Beppe Sala. Ecco le foto dell'ucraino

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, è tornato in Italia. L'ucraino è stato ospite di Beppe Sala e dell’assessore allo sport Martina Riva a Palazzo Marino. Sheva ha parlato con Sala delle iniziative che sta promuovendo per sostenere l'Ucraina, paese invaso dall'esercito russo. Il tecnico ha postato le foto dell'incontro sul suo profilo ufficiale Twitter. Ecco gli scatti.