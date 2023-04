Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana

Come riportato da Agi, la Guardia di Finanza, su disposizione della procura, ha perquisito le sedi dei club di Serie A, Roma, Lazio e Salernitana. L'indagine, per quanto riguarda la Roma, è focalizzata sulla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori e fa riferimento alle stagioni 2017, 2019 e 2021. Lazio e Salernitana, invece, sono nel mirino degli investigatori per quanto riguarda alcuni trasferimenti di calciatori nelle stagioni 2017/18 e 2020/21. I biancocelesti, inoltre, sono indagati per emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Gli investigatori hanno spiegato che questi interventi serviranno per acquisire maggiore documentazione in merito ai contratti sottoscritti tra Lazio e Salernitana. In più, ci sarà un focus selle valutazioni dei calciatori. Calciomercato – Zaniolo seguito dalla Juventus. E il Milan…