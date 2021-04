Gravina sulla riapertura degli stadi: “Pronti a riabbracciare i tifosi”

Il Presidente della FIGC ha parlato della novità sulla presenza dei tifosi allo stadio dal primo maggio in zona gialla. Le parole di Gravina.

Arrivano finalmente alcune buone notizie e Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sorride. Gli stadi riaprono a mille persone in zona gialla a partire dal primo maggio. Pian piano, si spera, si sta tornando alla normalità. Ai microfoni del CorSera, ecco le dichiarazioni di Gravina sulla questione: "La fiducia nasceva dai riscontri che ho avuto negli ultimi giorni da diversi rappresentanti del governo ai quali avevo chiesto un segnale in questo senso. L'Europeo ha offerto una prospettiva. Seppure nelle limitazioni imposte dall'evoluzione dei contagi nei vari territori, siamo pronti a riabbracciare i nostri tifosi all'interno degli stadi e in totale sicurezza". Intanto è in corso il match del Milan Primavera, seguilo live >>>