Gravina sulla legge di bilancio: “Sarà di grande aiuto dopo il Covid”

Gravina, presidente della FIGC, si è soffermato sulla legge di bilancio. Ecco tutte le sue dichiarazioni in un comunicato ufficiale.

Ha parlato Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che tramite un comunicato ufficiale ha espresso la propria soddisfazione per la legge di bilancio. È stato introdotto l'apprendistato, la possibilità per la Federazione di reinvestire gli avanzi di gestione e la rateizzazione degli oneri fiscali e contributivi per i club: “Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa del Covid, ma le misure richieste e introdotte all’interno della legge di Bilancio saranno di grandissimo aiuto. Ringrazio il Governo per la sensibilità dimostrata, in particolare il Ministro dell’Economia Daniele Franco e la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, ai quali abbiamo rappresentato in tempi non sospetti criticità e richieste e con i quali ci siamo confrontati costantemente”. Queste intanto sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>