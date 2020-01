Gravina: “Nessuna richiesta del Milan per il minuto di silenzio a Kobe Bryant”

ULTIME NEWS MILAN – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, Intervenuto alla presentazione dello studio “Il calcio che fa bene al paese”, ha parlato del minuto di silenzio per Kobe Bryant prima di Milan-Torino di questa sera. Ecco le parole riportate da ‘TuttoMercatoWeb’: “Non è arrivata nessuna richiesta. Stamane ho sentito il presidente Dal Pino una comunicazione di lutto al braccio per richiesta del Milan e durante la fase iniziale verranno mandati alcuni video a memoria di questo grande campione”. A San Siro saranno presenti 35 mila persone per Milan-Torino, continua a leggere >>>

