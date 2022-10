Gran Galà Calcio AIC, miglior gol maschile e femminile: vota Theo e Tucceri Cimini

Il prossimo 17 ottobre andrà in scena il Gran Galà del Calcio AIC. Sono aperte le votazioni per il miglior gol maschile e il miglior gol femminile. Sarà possibile votare la propria rete preferita entro mercoledì 12 alle ore 23.59. Nelle rispettive liste, sono presenti due calciatori del Milan: Theo Hernandez e Linda Tucceri Cimini. Il terzino rossonero è in questa lista grazie allo strepitoso gol segnato contro l'Atalanta (clicca qui per votare Theo), mentre non è stata passata per inosservata la splendida punizione della calciatrice realizzata nel derby contro l'Inter (clicca qui per votare Linda). Leao, problema rinnovo e offerte in arrivo? Ecco la posizione del Milan