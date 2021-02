Governo Draghi e il Milan: spunta un’incredibile coincidenza | News

Governo Draghi, i tifosi del Milan sperano

Il calcio e la politica a volte si intersecano, così come è successo tante volte nel corso della storia. Finalmente la crisi di Governo è finita, con Mario Draghi nuovo Presidente del Consiglio. Nella mattinata di oggi l’ex Premier Giuseppe Conte ha consegnato la campanella al neo incaricato a Palazzo Chigi, così come prevede il cerimoniale.

C'è però un aspetto marginale che può far sorridere i tifosi del Milan. Come Ministri del nuovo Governo, infatti, ci saranno Renato Brunetta alla Pubblica Amministrazione, Maria Stella Germini agli Affari Regionali e Mara Carfagna al Sud. La curiosità? I tre erano Ministri anche nel 2011, cioè l'anno in cui il Milan ha vinto il diciottesimo scudetto. Un'incredibile coincidenza, che può far ben sperare i tifosi del Milan più scaramantici.