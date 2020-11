Golden Boy 2020, trionfa Haaland: Tonali miglior giovane italiano / News

Golden Boy 2020, Tonali primo italiano

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Erling Braut Haaland si aggiudica il Golden Boy 2020, il premio istituito da ‘Tuttosport’ che premia il miglior giovane talento europeo. “Il ragazzo che viene dai ghiacci e dai fiordi – scrive il noto quotidiano – ha messo in riga tutti” grazie alla sua incredibile media gol. Premio di consolazione per Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan si piazza al 13esimo posto, che lo elegge come miglior giovane italiano. La classifica:

Haaland (Borussia Dortmund) – 302 punti Fati (Barcellona) – 239 punti Davies (Bayern Monaco) – 226 punti Sancho (Borussia Dortmund) – 80 punti Camavinga (Rennes) – 50 punti Kulusevski (Juventus) – 41 punti Foden (Manchester City) – 36 punti Szoboszlai (Salisburgo) – 13 punti Saka (Arsenal) – 13 punti Vinicius Junior (Real Madrid) – 9 punti Torres (Manchester City) – 8 punti Greenwood (Manchester United) – 7 punti Tonali (Milan) – 6 punti Dest (Barcellona) – 3 punti Gravenberch (Ajax) – 1 punto Rodrygo (Real Madrid) – 1 punto David (Lille) – 1 punto

