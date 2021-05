Giudice Sportivo, mano pesante per De Roon: 4 turni di squalifica

Provvedimento duro del Giudice Sportivo nei confronti di Marten De Roon. Quattro giornate di squalifica dopo il rosso rimediato contro il Milan

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie A. Mano pensante nei confronti di Marten De Roon dopo l'espulsione rimediata contro il Milan nei minuti finali. Inflitte quattro giornate all'olandese "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Ottava Sanzione) e per avere al 48esimo del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito volontariamente la nuca di un avversario con un pugno, senza conseguenze lesive e, per avere, all'atto del provvedimento di espulsione, spinto leggermente con l'avambraccio il Direttore di gara".