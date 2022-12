Giroud, lo stupore del giornalista: “4 gol in un Mondiale in cui non avrebbe giocato”

Continua ad incantare Olivier Giroud . Dopo il gol segnato ieri all'Inghilterra, l'attaccante del Milan è arrivato a quota quattro reti in questo Mondiale. Un Mondiale dove, in realtà, non avrebbe dovuto giocare titolare considerata l'iniziale presenza in squadra di Benzema, ma complice l'infortunio di quest'ultimo Giroud ha trascinato suon di gol la sua nazionale in semifinale.

Stupito anche il giornalista del 'The Athletic' Liam Twomey, il quale ha twittato così dopo il gol di Giroud contro l'Inghilterra: "Giroud è incredibile. Sono quattro gol in quattro partite in una Coppa del Mondo che non avrebbe nemmeno dovuto iniziare, all'età di 36 anni. Ho sentito Philippe Auclair descriverlo come uno dei migliori giocatori che la Francia abbia mai prodotto e, in giornate come questa, non sembra un'iperbole". Ziyech, il grande Mondiale lo allontana dai rossoneri